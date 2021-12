Empresário revela interesse do São Paulo em David, atacante do Fortaleza

O empresário André Cury revelou, em uma live com o jornalista Jorge Nicola, no Youtube, que o São Paulo procurou o Fortaleza para saber as condições de negociação com o atacante David, de 26 anos.

Perguntado sobre essa questão, Cury confirmou o interesse do Tricolor no atleta e falou sobre se o negócio tem chances de ser concretizado.

- Chances no futebol têm para tudo. O combinado era do David ficar somente um ano, ele já está lá a dois. O Fortaleza fez a melhor campanha da sua história. Obviamente, o David foi para o Fortaleza a pedido do Rogério, ele tem bagagem para alçar outro patamar de clube, até ir para fora. Essa campanha já mostra tudo, quando está em campo ou não, é 100% profissional - afirmou André Cury.

O empresário também disse que existem diversas propostas pelo jogador, que foi destaque do Leão do Pici nas últimas temporadas.

- Muitas (propostas). Do Brasil e do exterior. Todas podem acontecer, vamos com muito cuidado, até pela parceira com o Fortaleza. A gente está conversando e vendo a melhor situação, penso também no jogador. Ele tem 26 anos, vai completar 27 e eu preciso de um contrato mais longo, uma forma econômica melhor. Se não puder proporcionar isso, a gente é obrigado a mudar de ares - finalizou André.

David disputou 56 partidas pelo Fortaleza nesta temporada, com 13 gols marcados e seis assistências.