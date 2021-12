Empresário ameaça tirar Everton Cebolinha do Benfica e detona Jesus

Márcio Cruz, empresário de Everton Cebolinha, ameaça tirar o atleta do Benfica. Em entrevista ao "Record", o agente não está satisfeito com o fato do atacante brasileiro estar sendo escalado fora de posição e recebendo vaias dos torcedores.

"Se continuar assim, vamos ter que tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para colocar na posição dele, então não o ponha como ala", afirmou.

Jorge Jesus também não foi poupado de críticas por Márcio Cruz, que responsabiliza o Míster pelas atuações abaixo da média do atacante que já vestiu a camisa da Seleção Brasileira.

"Jorge Jesus está acabando com um jogador que o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando o Everton está ganhando confiança e melhorando, ele o tira da equipe. O Everton não sabe defender. Foi contratado pelos gols e pela técnica que Jesus viu no Brasil e não como ala", disse.

Na vitória do Benfica sobre o Sporting da Covilhã, pela Taça da Liga, a atuação do camisa sete não passou despercebida pelos fãs das Águias. Apesar da vitória por 3 a 0 e da classificação à semifinal, o atleta recebeu vaias dos torcedores presentes no Estádio da Luz.