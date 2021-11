Empresa esportiva lança documentário sobre Neymar Jr

A NR Sports, fundada em 2006, especializada em gestão de imagem, tendo como seus principais ativos os campeões olímpicos Neymar Jr e Thiago Braz, dá mais um importante passo em continuidade aos projetos de exploração de imagem.

A primeira produção de conteúdo original criada pela empresa apresenta, inicialmente, três episódios independentes no projeto “Neymar Jr: por dentro da história”, trazendo diferentes aspectos de um dos períodos mais importantes da carreira do camisa 10 – a temporada 2019/20 da Liga dos Campeões. Foi nessa época que Neymar Jr conduziu o PSG a sua primeira final do torneio em 50 anos.

São detalhes inéditos e envolventes mostrados de uma perspectiva nunca antes vista. O conteúdo revela situações longe dos holofotes da mídia e coloca em foco seus pais, amigos e personalidades, além do próprio Neymar Jr.

A estreia será com “Pais e Filhos”, no dia 23 de novembro, às 8h. “União” e “Liderança” serão os próximos. O material fica disponível no canal da NR Sports no Youtube.