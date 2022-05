Em virada épica, Real Madrid vence o City e encara o Liverpool na final da Champions; vídeo

O Real Madrid venceu o Manchester City de virada por 3 a 1 e se classificou para a final da UEFA Champions League. A partida foi realizada na tarde desta quarta-feira (4), no Santiago Bernabéu. Com a vitória, o Real encara o Liverpool na decisão, no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris.

O jogo

Os gols ficaram apenas para o segundo tempo, assim como toda a emoção. O City abriu o placar aos 28, com Riyad Mahrez. Quando parecia morto, aos 45, o Real Madrid empatou com Rodrygo. E foi o próprio brasileiro, ex-Santos, que virou no minuto seguinte, garantindo a prorrogação. Já no tempo extra, Benzema marcou de pênalti e garantiu mais uma decisão para o Real.