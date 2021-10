Em jogo difícil, Vasco bate Confiança, chega ao 3º triunfo seguido e mantém arrancada ao G4 da Série

Foi uma partida muito mais difícil do que as posições dos times na tabela da Série B do Brasileirão poderiam supor. Mas no fim, o Vasco conseguiu vencer o Confiança por 2 a 1, no Batistão, em Aracaju (SE), chegou ao terceiro triunfo consecutivo e manteve acesa a chama do acesso. A distância para o G4, em pontos, caiu para cinco. Cano e Ricardo Graça marcaram para os visitantes, enquanto Nirley fez o gol do time mandante neste domingo.

Primeiro tempo ruim

A competitividade recente do time sergipano se fez valer no primeiro tempo. Tanto que o primeiro chute a gol do Vasco foi só aos 39 minutos, quando Morato cabeceou com perigo após cruzamento de Nene. O time de Fernando Diniz trocava passes e mais passes, mas sem conseguir gerar perigo. Os comandados de Luizinho Lopes buscavam o contra-ataque e assustaram por duas vezes: Ítalo errou o alvo por duas vezes. E João Paulo avançou pela esquerda e chutou cruzado, também para fora.

Vasco volta melhor

O Vasco voltou do intervalo com Gabriel Pec na vaga de Zeca. Um ajuste principalmente na lateral direita, mas a primeira chance foi pela esquerda: Riquelme cruzou com capricho e Nene cabeceou com perigo, aos dois minutos. Quase dez minutos depois, o mesmo Riquelme passou por dois marcadores com um drible lindo, era o símbolo da melhora do time visitante.

Polêmica e gols

Mas aí o Leandro Castan quase virou vilão: derrubou Álvaro dentro da área. Após revisar o lance no VAR, o árbitro não deu o pênalti. E como o futebol é danado, dois minutos depois Gabriel Pec achou Nene que cruzou rasteiro para Cano. O argentino fez o pivô e chutou de esquerda para abrir o placar. E três minutos depois, foi Nene quem achou Pec, que cruzou para Ricardo Graça ampliar: 2 a 0.

O troco e a pressão

O Cruz-Maltino dominava a partida, uma reação do Confiança parecia improvável, mas aí... João Paulo cruzou da esquerda, Vanderlei saiu mal e Nirley completou para o gol, garantindo o desconto no placar aos 34 minutos e garantia de emoção até o fim. Até porque Hernane, aquele, o Brocador, entrou na reta final e o time da casa começou a cruzar bolas na área. O placar, contudo, não foi mais alterado.