Em jogo de cinco gols pela Série B, CRB vence a Chapecoense e mantém vivo o sonho do acesso

Na noite desta terça-feira, o Estádio Rei Pelé, em Maceió, foi palco do confronto entre CRB e Chapecoense, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de cinco gols, o CRB saiu vitorioso por 3 a 2, quebrando sua sequência de três partidas sem vitória e agravando a crise da Chapecoense, que permanece na zona de rebaixamento.

O time da casa se aproveitou do fator campo e abriu o placar com gols de Hyuri e João Paulo no primeiro tempo, e Léo Pereira na etapa final. Bruno Leonardo e Marcos Antônio descontaram para os catarinenses, este último aproveitando uma falha do goleiro Vitor Caetano.

Embora tenha triunfado em casa, o CRB não avançou na tabela e segue na 10ª posição, somando agora 53 pontos. Com três rodadas para o fim da Série B, a Chapecoense continua em crise e permanece na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar com 33 pontos. O Sampaio Corrêa, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36 pontos.

Na próxima rodada, o CRB enfrentará o Avaí no sábado, às 17h, na Ressacada. No mesmo dia e horário, a Chapecoense receberá o Botafogo-SP na Arena Condá. Ambas as partidas são válidas pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.