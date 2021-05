Em jogo com muitos erros e gol no último lance, Palmeiras perde invencibilidade na Libertadores

Em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2021, o Palmeiras perdeu para o Defensa y Justicia por 4 a 3, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão permanece com 12 pontos e está em 1º lugar do grupo A da Libertadores, porém perdeu o 100% de aproveitamento no torneio continental. Já a equipe argentina permanece na segunda colocação, com oito pontos, quatro à frente do terceiro colocado, o Independiente Del Valle.

Bola parada funciona para ambas as equipes no começo do jogo

O início da partida teve o Palmeiras buscando ficar mais com o controle da bola e apostando na velocidade de Wesley para pegar a defesa visitante desarrumada. Enquanto isso, o Defensa y Justicia chegava lentamente ao ataque, isso quando conseguia passar pela bem postada defesa alviverde. Logo cedo, aos oito minutos, os argentinos ganharam um escanteio e, após cruzamento na segunda trave, Walter Bou apareceu livre para dominar e estufar as redes de Jailson, abrindo o placar no Allianz Parque e colocando o Palmeiras em desvantagem.

Apenas dois minutos depois, em cobrança de falta da intermediária feita por Gustavo Scarpa, a defesa argentina não acompanhou o cruzamento e Zé Rafael chutou para o fundo do gol, empatando a partida e evitando que o Defensa crescesse no jogo com o tento que havia marcado pouco antes.

Improviso de Abel Ferreira impacta negativamente no resultado

Abel colocou Lucas Lima como ala pela direita visando deixar o time mais ofensivo e com mais controle da bola na maior parte do tempo, abrindo mão do poder defensivo que a equipe ganha com algum lateral de origem na posição. Fora de posição e não acostumado a ter tanta responsabilidade de marcação, o meia foi inofensivo para interromper o ataque argentino e o Defensa conseguiu achar com facilidade o seu segundo gol no jogo.

O ataque alviverde não conseguia criar chances claras de gol nem quando ia tocando a bola aos poucos e nem quando buscava um contra-ataque, entretanto a marcação alta deu resultado. Em saída de jogo curta do Defensa y Justicia, o jogador da equipe argentina não viu Willian chegando por trás e perdeu a bola muito perto da sua área, pegando a defesa desprotegida e facilitando para o experiente camisa 29 empatar o jogo novamente.

O Palmeiras se animou com o segundo gol marcado e passou a dominar o jogo depois de muito tempo, mas o empate permaneceu até o intervalo.

Palmeiras novamente toma conta do jogo, mas o Defensa é quem amplia

O início do segundo tempo lembrou muito o do primeiro, com o Palmeiras tendo mais o controle da posse de bola e acelerando o ritmo quando queria. Assim, os zagueiros construíam as jogadas com mais calma, mas quando chegavam ao campo de ataque a ordem era que os jogadores fossem em direção ao gol com velocidade. Apesar do amplo domínio, quem inaugurou o placar na etapa final foram os argentinos, que anotaram o terceiro gol após bate-rebate na área de Jailson.

O Verdão seguiu buscando o empate e passou a oferecer ainda mais perigo ao gol dos visitantes, mas o Defensa y Justicia sabia da importância do resultado e recuou mais a marcação, impedindo que o Palmeiras entrasse na área ofensiva com a troca de passes, deixando como única alternativa as jogadas individuais, porém os jogadores que mais usam do drible não estavam conseguindo infiltrar na zaga argentina.

Palmeiras busca o resultado três vezes no jogo, mas sofre gol no minuto final

Com o Palmeiras partindo para o ataque em busca do terceiro gol e da manutenção da invencibilidade na Libertadores 2021, os alas se tornaram fundamentais e Viña provou o seu valor ofensivo ao acertar belo cruzamento mesmo cercado por vários defensores e achou Gustavo Scarpa na entrada da área, que limpou e bateu forte no canto baixo para empatar pela terceira vez o jogo no Allianz Parque.

Nos minutos finais, o jogo ficou mais equilibrado, entretanto o Palmeiras era quem seguia criando oportunidades e não deixava o Defensa y Justicia chegar perto do gol de Jailson, retomando o controle da partida e ficando mais perto do quarto gol do que o adversário. O jogo caminhava para um empate, até que Vanderlan recebeu o segundo amarelo e foi expulso, assim os visitantes passaram a ter mais espaço e no último lance do jogo, Braian Romero fez o quarto gol dos argentinos e decretou a derrota palmeirense.

O Palmeiras volta a campo já nesta quinta-feira (20), quando recebe o São Paulo pelo jogo de ida da final do Paulistão 2021. Já o Defensa y Justicia enfrenta o Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores, no dia 27 de maio, às 19h.

Ficha técnicaPALMEIRAS 3 x 4 DEFENSA Y JUSTICIALocal: Allianz ParqueData-Hora: 18/05/2021 – 19h15Árbitro: Andrés Cunha-URUAssistentes: Richard Trinidad-URU e Nicolas Taran-URUPúblico/renda: SEM PÚBLICOCartões amarelos: Gustavo Scarpa, Luan e Vanderlan (PAL) ; Matías Rodríguez, Frias, Tripichio, Sebástian Beccacece e Brítez (DYJ)Cartões vermelhos: Vanderlan (PAL)Gols: Walter Bou (09'/1ºT) (0-1), Zé Rafael (11’/1ºT )(1-1), Walter Bou (26'/1ºT) (1-2), Willian (34'/1ºT) (2-2), Matías Rodríguez (06'/2ºT) (2-3), Gustavo Scarpa (29'/2ºT) (3-3) e Braian Romero (49'/2ºT) (3-4).

PALMEIRAS: Jailson; Vanderlan, Luan e Danilo Barbosa; Viña, Gustavo Scarpa, Danilo, Zé Rafael (Gabriel Menino, 23'/2ºT) e Lucas Lima; Wesley (Giovani, 23'/2ºT) e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

DEFENSA Y JUSTICIA: Ezequiel Unsaín, Frias, Juan Rodriguez (Meza, 44'/1ºT) e Emanuel Brítez; Carlos Rotondi, Tripichio, Raul Loaiza (Gabriel Hachen, 00'/2ºT), Enzo Fernández e Matías Rodríguez; Walter Bou (Escalante, 18'/2ºT) e Braian Romero. Técnico: Sebastián Beccacece.