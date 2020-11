Em cerimônia virtual, Fifa The Best será realizado no dia 17 de dezembro

A edição 2020 da premiação The Best da Fifa já tem data marcada. Nesta sexta-feira, a entidade máxima do futebol anunciou que o evento será realizado no dia 17 de dezembro. Em função da pandemia do coronavírus, a cerimônia será realizada de forma virtual pela primeira vez na história.

Em comunicado no site oficial, a Fifa ainda ressaltou a importância de homenagear essas conquistas em um ano atípico em que houve "uma combinação de trabalho árduo e solidariedade".

A votação, que irá eleger os melhores jogadores e treinadores no futebol masculino e feminino da temporada, terá início na próxima quarta-feira, dia 25, e terminará em 9 de dezembro.

Estes serão os prêmios entregues pela Fifa na cerimônia:- Melhor jogadora- Melhor jogador- Melhor treinador do futebol feminino- Melhor treinador do futebol masculino- Melhor goleira- Melhor goleiro- Fifa FIFPro World 11 masculino- Fifa FIFPro World 11 feminino- Fair Play- Puskás- Fan Award

O The Best será o único grande prêmio individual a ser concedido em 2019/20, uma vez que a Bola de Ouro, outro tradicional troféu, da revista France Football, optou pelo cancelamento neste ano.