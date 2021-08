Em caso de saída de Mbappé, PSG mira contratação de Richarlison

Em caso de saída de Mbappé, o Paris Saint-Germain tem Richarlison como um dos alvos favoritos para substituir o camisa sete, segundo a "RMC Sport". O nome do atacante da Seleção Brasileira foi colocado na mesa dos dirigentes por Neymar.

O PSG ainda aguarda uma posição do Real Madrid com relação a contratação do craque francês, mas ainda não há nenhuma proposta do clube espanhol nas mãos de Nasser Al-Khelaifi. E caso a equipe merengue não realize nenhuma oferta nos próximos sete dias, o líder da Ligue 1 seguirá tentando renovar a permanência do ponta.

Além da contratação de Richarlison estar condicionada a saída de Mbappé, o atacante do Everton também depende da não aquisição de Cristiano Ronaldo. O nome do português também vem sendo muito ventilado no Paris Saint-Germain e crescem as especulações sobre o desejo do veterano deixar a Juventus.

Enquanto isso, o medalhista de ouro na última Olimpíada aguarda. Uma negociação nesta altura do mercado é vista como complexa já que o brasileiro está valorizado, vive o melhor momento na carreira e tem contrato com os Toffees até 2024. No entanto, não há do que duvidar do que pode vir do Qatar.