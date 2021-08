Em busca do título, Esmac encara o RB Bragantino no primeiro jogo da semifinal da Série A2

Após a pausa para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, os jogos das semifinais da Série A2 do Brasileiro Feminino voltam a ocorrer. Única representante da região Norte e do Pará na disputa, a Esmac vai enfrentar o RB Bragantino neste domingo (15), às 10 horas, na Curuzu. A partida de volta está marcada para o domingo (22), às 15 horas, no CFA, em Jarinú (SP).

O outro confronto é entre Cresspom-DF e Altético-MG. A primeira partida também ocorre neste domingo, às 15 horas, no Abadião, em Ceilândia (DF). A volta será no sábado (21), no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte (MG).

Todos os quatro times estão garantidos na elite do futebol feminino brasileiro do ano que vem. O objetivo agora é conquistar o título.

A partida entre Esmac x RB Bragantino tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Esmac x RB Bragantino

Para a Esmac a classificação é especial. O time paraense buscava o acesso há muito tempo. Além disso, o acesso pode significar um incentivo para a modalidade no Pará, além da profissionalização para muitas atletas. Por estar na Série A1, as jogadoras vão precisar ter a carteira assinada, o que significa buscar mais patrocínios. Por isso, está focado em chegar à final e, quem sabe, conseguir o título. Comandado pelo técnico Mercy Nunes, a Esmac tem uma boa defesa, com apenas três gols sofridos em nove jogos, e também um ataque afiado. Foram 28 gols marcados.

"Treinamos forte, aprimorando nosso sistema de jogo, vamos mantê-lo. Temos uma situação no time. No treino de quinta-feira, a atacante Rayane sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Está em tratamento intensivo com o fisio Jeam Junior. Estamos torcendo para que se recupere. Caso não possa jogar, a atleta da base, Alessandra de 18 anos, será titular", comentou o técnico da Esmac, Mercy Nunes

O time paraense terá um adversário forte nessa semifinal. O RB Bragantino marcou 33 gols nos nove jogos e um forte poder de reação. Nos jogos anteriores da fase mata-mata, saiu atrás no placar, mas conseguiu devolver na volta. Foi assim nas quartas de final, quando o time paulista perdeu na ida para o Athletico-PR por 4 a 2. Na volta, venceu por 2 a 0 e passou nos pênaltis.

O Massa Bruta é comandado pela treinadora Camilla Orlando, campeã do Brasileiro sub-18 com o Internacional em 2019. Apesar de ser novato, foi em março de 2020, chegou até a semifinal do Paulistão e conseguiu a vaga para a Série A2 do Brasileiro. Logo no primeiro ano, subiu para a Série A1.

Promessa de um jogo empolgante na manhã deste domingo (14) na Curuzu.