Em busca de mais um épico, Águia visita o Fortaleza, pela Copa do Brasil

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Águia de Marabá é o primeiro dos representantes paraenses a entrar em campo. Nesta terça-feira (11), às 21h30, na Arena Castelão, a equipe visita o Fortaleza, que conquistou o Campeonato Cearense no último fim de semana. O duelo é válido pelo jogo de ida e estão em jogo: uma vaga nas oitavas e uma cota de R$ 3,3 milhões.

Embalados

Por motivos diferentes, as equipes chegam embaladas para o duelo. Pelo lado do Águia, se deve à temporada acima das expectativas. Com uma das melhores campanhas do Parazão, o Águia surpreendeu e eliminou o Goiás e o Botafogo-PB, nesta edição da Copa do Brasil.

Já o Fortaleza, até começou a temporada com um baque. A eliminação na pré-Libertadores foi inesperada para os planos da equipe. No entanto, o Tricolor manteve o técnico Vojvoda, se reforçou e conquistou o estadual contra o Ceará, no último sábado (8).

Pikachu vs Axel

Um dos duelos mais esperados é entre o meia paraense Yago Pikachu, revelado no Paysandu e um dos destaques do Fortaleza, e o goleiro Axel Lopes, que tem sido o principal nome do Águia na Copa do Brasil. Ao menos na teoria, o Tricolor deve ter o maior volume ofensivo, onde Pikachu é importante, enquanto Axel deve ser o ponto de segurança do Azulão, para decidir o confronto em Marabá.

Retrospecto

Uma curiosidade sobre Fortaleza e Águia de Marabá, é que as equipes já se enfrentaram em, pelo menos, 10 oportunidades. O Tricolor do Pici leva a melhor no histórico, que tem um dado curioso: são sete empates no total, enquanto o Fortaleza venceu os outros três confrontos.

Rebaixamento

O duelo mais marcante entre as equipes foi em 2015, pela Série C. A derrota por 4 a 1, na própria Arena Castelão, decretou o rebaixamento do Águia para a Série D. Desde então, o Águia lida entre disputar a Quartona e ficar sem divisão no cenário nacional.

Acompanhe a cobertura completa da partida pelo OLiberal.com.

Ficha técnica

Fortaleza x Águia de Marabá

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 11/04/2023 (terça-feira)

Horário: às 21h30

Local: Arena Castelão

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes (CE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)