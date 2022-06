Em busca da segunda vitória seguida, Castanhal visita Juventude-MA pela Série D

Para seguir vencendo. É com esse objetivo que o Castanhal entrará em campo neste sábado (11), para encarar o Juventude-MA, pela nona rodada da Série D do Brasileirão. A partida, que começa às 15h30, no estádio Marcos Pinheiro Neto, em São Mateus, interior do Maranhão, pode deixar o Japiim da Estrada tranquilo na busca por uma vaga na próxima fase do torneio.

Antes do início da nona rodada, o Castanhal é o terceiro colocado do Grupo 2 da Quarta Divisão, com 12 pontos conquistados. Na última rodada, a equipe bateu o Tocantinópolis-TO, em casa, por 2 a 1.

Por outro lado, o adversário está em situação complicada na tabela. O time maranhense não sabe o que é vitória desde a 2ª rodada, quando venceu a Tuna Luso por 3 a 0, no dia 24 de abril. O Juventude-MA é o penúltimo colocado, com sete pontos em oito jogos, e está a cinco de alcançar o G-4.

Para a partida, o Castanhal não poderá contar com um dos seus principais jogadores: o atacante Pecel, que está com uma contusão no joelho. Além dele, outros dois atletas estão fora da partida: o lateral Maia, que sentiu um desconforto muscular, e o meia Willian Fazendinha, que está com uma virose.

Já o Juventude, não terá o lateral-direito Guilherme Rocha, que deixou o clube após receber proposta superior. Para o lugar, Julinho deve ser opção. Além disso, o meia Jorge retorna após cumprir suspensão por cartão vermelho.

Ficha técnica:

Juventude-MA x Castanhal

9ª rodada do Grupo 2 da Série D do Brasileirão

Data: 11 de junho - sábado

Hora: 15h30

Local: Estádio Marcos Pinheiro Neto, em São Mateus.

Arbitragem: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Auxiliares: Elson Araujo da Silva (MA) e Jose Carlos de Jesus (MA)

Quarto árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais (MA)

Castanhal: Axel Lopes; Daelson, Dedé, Gustavo e Rodrigo; Elias, Welthon, Ricardo Capanema e Daniel; Ruan e Gui Campana. Técnico: Robson Melo.

Juventude-MA: Anderson Testa; Julinho, Gustavo Costa, Pedro e Gustavo Rodrigues; Cavi, Clessione, Bedeu (Rodrigo) e Jorge; Cris e Levi. Técnico: Zé Augusto