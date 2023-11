Em boa fase, Rodinei é eleito o melhor lateral-direito da Grécia

Rodinei, em ótima fase no Olympiacos, recebeu na última segunda-feira o reconhecimento pelo seu desempenho na Grécia. Aos 31 anos, o lateral-direito com passagens por clubes como Flamengo e Internacional, foi premiado como o melhor jogador da sua posição na temporada passada.

A premiação foi conduzida pela Associação de Jogadores do país e Rodinei foi incluído na equipe ideal ao lado do seu companheiro de time, o atacante Bakambu.

Na última temporada, o defensor participou de 22 partidas pelo Olympiacos, garantindo a terceira posição na liga nacional. Pelo rubro-negro, Rodinei foi peça-chave na conquista da Copa do Brasil ao converter o pênalti decisivo e também na vitória da Libertadores em 2022. Ele chegou ao clube grego em janeiro de 2023 para sua primeira experiência na Europa.

Atualmente, Rodinei acumula dois gols e três assistências em 16 jogos disputados. O Olympiacos, que também conta com Gustavo Scarpa no elenco, ocupa a segunda colocação no Campeonato Grego, estando um ponto atrás do Panathinaikos, time que possui em seu elenco jogadores como Willian Arão e Bernard.

No contexto da Liga Europa, a equipe de Rodinei enfrenta uma situação desafiadora na busca pela classificação para o mata-mata. O time está na terceira posição do Grupo A, com cinco pontos a menos que West Ham e Freiburg, restando duas rodadas para o fim da fase de grupos. O próximo desafio dos gregos será uma visita aos alemães às 14h45 (horário de Brasília) nesta quinta-feira.