Eliminatórias: Tite abre exceção, convoca jogador do futebol brasileiro e chama Coutinho; veja a lis

Na manhã desta sexta-feira, Tite convocou a lista para os próximos jogos da Seleção Brasileira, diante de Colômbia, a ser realizado no dia 11 de novembro na Neo Química Arena (em São Paulo), e Argentina, no dia 16, na cidade de San Juan, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Desta vez, o técnico chamou apenas um atleta em atividade no futebol brasileiro, que é o goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, após acordo com o clube - em exceção aberta.

Quanto a ausências na relação, os destaques vão para a de Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Richarlison, do Everton, voltando de lesão. Em relação a retorno, chama a atenção a de Philippe Coutinho (Barcelona).

A convocação ocorreu na sede da CBF e, pela primeira vez durante a pandemia, contou com a presença de jornalistas no local - tal situação não acontecia desde março de 2020.



A NÃO PRESENÇA DE OUTROS JOGADORES DO FUTEBOL BRASILEIRO



O intuito da CBF é evitar que o calendário do futebol brasileiro seja ainda mais afetado com a nova Data Fifa. O pedido foi feito pelos clubes do país nas rodadas mais recentes das Eliminatórias e ganhou força na Data Fifa anterior. A CBF não adiou as partidas que envolveram Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Internacional, clubes que cederam jogadores para a Seleção.



As próximas partidas das Eliminatórias acontecerão entre as rodadas 31, 32 e 33 do Brasileirão. O duelo contra a Argentina ocorrerá 11 dias antes da final da Libertadores, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras, por exemplo.



Confira a lista completa de Tite:



Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Gabriel Chapecó (Grêmio)



Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson Royal (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)



Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)



Meias

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Gerson (Olympique de Marselha)

Lucas Paquetá (Lyon)

Philippe Coutinho (Barcelona)



Atacantes

Antony (Ajax)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds)

Vinícius Júnior (Real Madrid)