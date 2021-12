VÍDEO: Ele voltou! Corinthians anuncia a contratação de Paulinho até 2023

Pode comemorar, Fiel! O Corinthians finalmente oficializou a contratação de Paulinho, nesta quarta-feira, em suas redes sociais. As partes já estavam acertadas há algum tempo, mas o objetivo sempre foi anunciar o acordo quando o Brasileirão terminasse e todas as burocracias fossem cumpridas. Agora o ídolo corintiano está de volta e com contrato ate dezembro de 2023.

O anúncio veio atrelado ao acordo com a Taunsa, empresa do ramo do agronegócio que passa a patrocinar no clube e para celebrar a nova parceria ja ajudou na contratação do meio-campista, que estava livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o Al Ahli, da Arábia Saudita, em setembro.

Em live, o Timão mostrou Paulinho chegando ao Parque São Jorge em um caminhão com a marca da Taunsa e o símbolo do clube estampados.

Sem clube, Paulinho automaticamente teve seu nome ligado ao Corinthians, mas naquela altura do ano não mais seria possível registrar jogadores, dessa forma o negócio passou a ser conduzido sem pressa e com o objetivo de ser fechado para a temporada 2022. Apesar de a diretoria, o atleta e seu estafe terem alinhado os valores e o tempo de contrato, ainda faltava viabilizar uma ajuda para garantir os vencimentos e os valores da luva a serem pagas.

Havia também a preocupação em deixar a oficialização para depois do Brasileirão, pois a premiação pela colocação na tabela e a classificação para a fase de grupos da Libertadores eram objetivos que precisariam ser cumpridos para ter um conforto financeiro e esportivo para pensar no próximo ano.

Com todos esses fatores alinhados, Paulinho assinou com o Corinthians ate dezembro de 2023 e retorna ao clube após quase nove anos, já que deixou o Parque São Jorge em meados de 2013, quando foi para o Tottenham, da Inglaterra. Depois teve duas passagens de sucesso pelo Guanghzou Evergrande, da China, e no meio delas jogou pelo Barcelona.

Em sua primeira passagem pelo Corinthians, Paulinho atuou entre 2010 e 2013, com 167 jogos no período e 34 gols marcados. Além disso, conquistou quatro títulos pelo clube: Brasileirão-2011, Libertadores-2012, Mundial-2012 e Paulistão-2013. Nesse retorno, ele reencontra antigos parceiros como Cássio, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto e Sylvinho, além de Fagner e Willian, que foram seus companheiros na Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.