Galo: Eduardo Vargas é registrado, aparece no BID e pode estrear contra o Timão

Eduardo Vargas já está treinando na Cidade do Galo . O jogador chileno, novo reforço do Atlético-MG, teve seu contrato com o clube registrado no BID da CBF, no fim da tarde desta segunda-feira, 9 de novembro, e ele poderá entrar em campo no sábado, 14, contra o Corinthians. Vargas pediu dispensa da seleção chilena, que irá jogar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, poderá formar dupla com Keno e ter uma nova formação no ataque do Galo de Sampaoli.

O chileno assinou contrato com o Galo até o final de 2022. Ele estava no Tigres, do México, que receberá cerca de de R$ 11 milhões para contar com o atacante, que tem história de sucesso com Sampaoli. Vargas será o dono da camisa 10 no Atlético, que pertencia ao meia Cazares, que está no Corinthians, mas não poderá encarar o alvinegro por força de contrato.