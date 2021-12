O meia e ídolo do Remo, Eduardo Ramos, foi indicado para receber o título de "Cidadão de Ananindeua", concedido pela Câmara Municipal da cidade, que fica na grande Belém. O anúncio foi feito por meio das redes sociais e o jogador comemorou a indicação.

Eduardo Ramos é indicado para receber título de Cidadão de Ananindeua (Divulgação/ @edu_ramosmartins)

De acordo com a postagem, a homenagem foi proposta pelo vereador Diego Francisco Andrade Alves, vice-presidente da CMA. A homenagem seria em reconhecimento aos "relevantes serviços prestados ao município".

Eduardo defendeu as cores do Remo por seis temporadas. Com a camisa azulina, o meia disputou 149 jogos e 37 gols, sendo o maior artilheiro do clube no século. Além disso, o jogador conquistou dois campeonatos paraenses e dois acessos pelo Leão Azul.