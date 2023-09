Durante partida jogador recebe cartão amarelo e ‘reverte’ com carta do jogo ‘UNO’; veja

Uma cena inusitada e divertida ocorreu durante uma partida de futebol beneficente no estádio do West Ham, em Londres, na Inglaterra. O jogador e youtuber Max Fosh, do time Youtube All-Stars, recebeu um cartão amarelo do árbitro Mark Clattenburg, durante a partida contra o Sidemen, e reagiu com um cartão reverso do jogo UNO, como se tivesse devolvido o cartão a quem o advertiu.

Veja o momento:

O cartão foi dado após Fosh cometer uma falta no jogador Simon Minter. Assim que o árbitro aplicou o cartão, o youtuber mostrou a carta e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais. O Sidemen acabou vencendo a partida por 8 a 5, e o jogo arrecadou cerca de R$ 15 milhões para instituições de caridade.