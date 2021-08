Dupla olímpica falha, Vasco perde de virada para o Londrina e desperdiça chance de entrar no G4

O Vasco só dependia de si mesmo para entrar no G4 da Série B do Brasileiro. Mas, de novo, não conseguiu. Desta vez, com doses dramáticas. Lucão e Ricardo Graça, medalhistas de ouro na última Olimpíada, erraram em lances capitais. O Londrina, portanto, virou com Marcelinho e Safira após Marquinhos Gabriel abrir o placar. Derrota cruz-maltina por 2 a 1, em São Januário.

Com o resultado, o Vasco está na 10ª posição, com 28 pontos. Porém, pode terminar o primeiro turno em 11º, dependendo do resultado entre CSA e Brasil de Pelotas, nesta quinta-feira. Mesmo com o triunfo, o Londrina segue na zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

INÍCIO ANIMADOR

A partida começou com uma boa jogada de Marquinhos Gabriel pela direita, aos seis minutos. O chute desviou e foi pra fora. Aos 10, Zeca quem chutou e a bola foi nas mãos do goleiro. A resposta do Londrina foi aos 18, quando Safira roubou bola e Gegê pôde chutar, mas sem a direção do alvo.

CANO, JABÁ E A TRAVE

Aos 23, Cano recebeu, tentou de esquerda, mas chutou para longe. Aos 25, um cruzamento da equipe visitante resultou em bate-rebate na área vascaína. Quatro minutos mais e o time da casa cobrou um escanteio da esquerda, houve um desvio na primeira trave e a bola sobrou para Cano, que escorregou e acabou perdendo a chance. O argentino teve nova oportunidade no minuto seguinte, quando Léo Matos cruzou. O cabeceio não teve a melhor direção. Com 33 minutos, Jhonny Lucas chutou sem perigo para Lucão. E com o relógio nos 40, Léo Jabá tentou de fora da área, a bola desviou na cabeça do zagueiro e foi na trave.



PRESSÃO E GOL

No primeiro minuto do segundo tempo, Zeca cruzou, Marquinhos Gabriel cabeceou, mas Felipe conseguiu mandar para escanteio. E o Vasco parecia decidido a abrir o placar. Aos sete minutos, Léo Jabá avançou e passou para Cano. Novamente o chute do centroavante não foi na melhor direção. E no minuto seguinte, Romulo tramou com Zeca e Jabá. A bola sobrou limpa para Marquinhos Gabriel escorar para o gol. O time da casa na frente do marcador. O Londrina reclamou de falta no lance.

MEDALHISTAS ERRAM, LONDRINA VIRA

A reação do Londrina foi aos 19 minutos, quando Saimon obrigou Lucão a fazer boa defesa e mandar a bola para escanteio, aos 19. Mas aos 22, Sarrafiore fez Dalton também trabalhar com um chute forte. E aos 25, Caprini finalizou de fora da área, Lucão espalmou errado e Marcelinho aproveitou o rebote para empatar. E já na reta final do jogo, Ricardo Graça errou na saída de bola e, para se recuperar, fez a falta em Safira dentro da área. O próprio centroavante bateu a penalidade para virar a partida, aos 42. Bastava o Vasco vencer que entraria no G4. Não foi desta vez.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 2 LONDRINA

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 18 de agosto de 2021, às 21h30

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

Cartões amarelos: Saimon, Matheus Bianqui, Tárik e Safira (LON)

Cartão vermelho: Não houve

GOLS: Marquinhos Gabriel (aos 8'/2ºT 1-0), Marcelinho (aos 25'/2ºT 1-1) e Safira (aos 42'/2ºT 1-2)

VASCO: Lucão, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Romulo (Caio Lopes, 44'/2ºT), Juninho (Bruno Gomes, Intervalo) e Sarrafiore (Gabriel Pec, 29'/2ºT); Marquinhos Gabriel (Galarza, 44/'2ºT), Cano e Léo Jabá (Figueiredo, 44'/2ºT) - Técnico: Lisca.

LONDRINA: César (Dalton, Intervalo), Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik (Jean Henrique, 39'/2ºT), Jhonny Lucas, Gegê (Bidía, 34'/2ºT) e Celsinho (Caprini, 13'/2ºT); Marcelinho (Luiz Henrique, 39'/2ºT) e Safira - Técnico: Márcio Fernandes.