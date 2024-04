Dona Lita, mãe do ex-jogador Romário, morre aos 86 anos

Manuela Ladislau, mais conhecida como Dona Lita e mãe do ex-jogador Romário, faleceu nesta quinta-feira (4/4) aos 86 anos. O atual senador do Rio de Janeiro lamentou a perda em suas redes sociais, destacando que além de mãe, ela era sua melhor amiga, sua maior torcedora e sua professora de vida.

Dona Lita se tornou conhecida por quebrar garrafas em comemoração aos gols de seu filho na Copa do Mundo de 1994, onde Romário marcou cinco gols e foi uma figura central na conquista do tetracampeonato para o Brasil.

"Todos que me acompanham conhecem a minha mãe, pois ela sempre esteve ao meu lado. Era ela quem se emocionava, me emocionava e emocionava o Brasil quebrando garrafas a cada gol meu na Copa de 94", acrescentou Romário em sua homenagem à mãe.

O America Football Club, clube presidido por Romário, decretou três dias de luto pela morte de Manuela Ladislau. "É com profundo pesar que informamos o falecimento de Dona Lita, mãe do presidente Romário. Que ela descanse em paz e continue olhando por seu filho do céu", expressou o clube em nota de condolências.

A causa da morte ainda não foi informada pela família de Dona Lita.