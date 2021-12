Domingo abre disputa das semifinais do Campeonato Paraense Feminino

As partidas de ida das semifinais do Campeonato Paraense feminino ocorrem neste domingo (5), em Belém e Marabá. As equipes Esmac, Remo, Castelo dos Sonhos e Gavião Kyikatejê brigam para estarem na grande decisão da competição, que também vale vagano Brasileirão A3, que começar a ser realizado a partir de 2022.

Marabá

No estádio Zinho Oliveira, às 15h30, Gavião e Castelo dos Sonhos se enfrentam de maneira inédita, já que pela primeira vez o clube da comunidade de Bom Jesus do Tocantins, próxima a Marabá, forma uma equipe feminina. O Gavião é formada quase que 100% por jogadoras indígenas do povo Kyikatejê.

“A atleta Ana Clara, que é do estado de Tocantins, da cidade de Muricilândia, é a única branca que está no elenco do clube. Ela é a lateral-esquerda titular”, comentou Jakukrei, integrante da comissão técnica do Gavião.

Já pela equipe do Castelo dos Sonhos, a equipe usou a semana para realizar treinamentos conforme o planejamento e não deu maiores detalhes sobre a provável escalação titular. O jogo terá arbitragem de Elerson Fernandes da Silva, com assistências de Antônio Alves Teixeira Filho e Isael da Silva.

Belém

No Campo 1 do Centro Esportivo da Juventude (Ceju), a atual campeã do Parazão, a Esmac, enfrenta o Remo, às 15h45. Os dois times possuem muito em comum: o de Ananindeua emprestou algumas atletas para a equipe azulina e que estão liberadas para atuar neste confronto.

Para o treinador da equipe, Wesley Raad, após conquistar a virada sobre o Pinheirense, o Remo irá com força total.

“É com essa mesma força que pretendemos jogar esses dois jogos da semifinal, pois sabemos da qualidade da equipe da Esmac, que são atuais campeãs, mas temos total confiança no elenco que montamos e da responsabilidade que será o jogo. Estamos preparados para a partida”, comentou.

A partida terá o comando de Rafael Rodrigues da Silva, com assistência de Rodrigo Silva e Silva e de Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)