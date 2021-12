Dois meses para o Mundial de Clubes: Palmeiras tem titulares de férias e busca por reforços

O Palmeiras irá disputar o Mundial de Clubes pelo segundo ano consecutivo depois de conquistar o bicampeonato da Libertadores. Faltando dois meses para o torneio, o Verdão começa a se preparar para a próxima temporada, com descanso aos titulares e movimentação no mercado de transferências.

Férias merecidas

Depois de uma maratona de jogos em 2021 e três títulos conquistados, os principais jogadores do Alviverde foram dispensados das últimas partidas do Brasileirão. Sem perspectivas de título na competição, o clube optou por mesclar reservas com jovens das categorias de base - alguns devem ser promovidos ao profissional no próximo ano.



A expectativa é que os atletas representem-se ao Palmeiras no dia 5 de janeiro, para iniciar os treinamentos visando o Mundial, que acontece no início de fevereiro, entre os dias 3 e 12. O período de preparação será consideravelmente maior que o tempo que o mesmo elenco teve na temporada de 2020. Naquela ocasião, apenas uma semana separou a final da Libertadores do campeonato mundial.

Reforços à vista

Além da recuperação prolongada, o Verdão poderá contar com a inscrição de reforços para a competição. Na última edição, o time foi impedido de contar com Breno Lopes, herói da Liberta, em razão da falta de permissão da FIFA. Dessa vez, o clube conseguiu em conjunto com a CBF uma autorização da entidade para inscrever novos jogadores.

O Palmeiras está de olho no mercado e sondou jogadores para algumas posições. Depois da saída de Jailson, que encerrou seu contrato com o clube, a diretoria alviverde busca um goleiro reserva para Weverton. Até o momento, Marcelo Lomba, que Internacional, e Renan Ribeiro, do Sporting-POR, foram alguns dos nomes analisados. Ainda no sistema defensivo, Giovanni González, lateral direito do Peñarol-URU, interessa ao clube.

O ataque alviverde é outro setor que o Verdão busca contratações. O centroavante Elkson, atualmente no Guangzhou FC, foi bem avaliado internamente e procurado pelo time. Por fim, o meia Coutinho, que atua pelo Barcelona-ESP, também foi cogitado apesar da complexidade da operação.



Apesar da movimentação, o clube não deve anunciar reforços antes do dia 15 de dezembro, quando a nova presidente, Leila Pereira, assume o cargo.