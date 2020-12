Do meio de campo, joia do Goiás faz 'o gol que Pelé não fez'

Na partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Goiás venceu o Vitória por 2 a 0 com direito a um gol de placa de Gustavo Aguiar, o Gustavinho, como é carinhosamente chamado pelos companheiros.

No segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada sem gols, o garoto recebeu a bola um pouco para atrás da linha divisória do gramado e não teve dúvida ao arriscar e encobriu o goleiro adversário.

- Eu já tinha olhado o goleiro desde o primeiro tempo, quando recebi a bola tive um tempo curto para pensar. Vi posicionamento do goleiro e veio a ideia do chute. Gostaria de ressaltar o técnico Guará, ele sempre fala para arriscar esse chute quando o goleiro está adiantado – contou.

Gustavinho é lateral-esquerdo de origem mas, nas últimas partidas, vem sendo escalado mais a frente como meia esquerda e está dando conta do recado com ótimas atuações. Suas grandes atuações na base renderam a inscrição no Campeonato Brasileiro da Série A para a disputa com a equipe profissional.

- Estou vivendo um ótimo momento na base, busco sempre estar em alto nível para buscar uma oportunidade no time profissional. Essa é uma das minhas metas – disse.

O garoto ainda não teve chance no time que amarga a lanterna na elite com somente 16 pontos conquistados, já acumulando nove pontos de distância para o primeiro time hoje fora da zona de rebaixamento (o 16° Sport), mas sonha com esse momento.

- Minha expectativa é muito grande, estou muito ansioso para estrear vestindo o manto do Goiás. É uma grande oportunidade e será um sonho realizado para mim – finalizou.

A base esmeraldina volta a campo no próximo domingo (6) para enfrentar o Bahia, fora de casa, às 15h pela 17ª Rodada do Brasileirão Sub-20.