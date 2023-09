Divulgada a tabela detalhada da segunda fase da Série B1 do Parazão 2023

A tabela detalhada da segunda fase da Série B1 do Parazão 2023, com datas, horários e locais dos jogos, foi divulgada pela Federação Paraense de Futebol nesta terça-feira (12). As partidas de ida e volta começarão a ser disputadas já nesta sexta-feira (15) e irão até o domingo (17), pela manhã. Os jogos de volta serão todos na quarta-feira que vem, simultaneamente.

As equipes de Capitão Poço, Santos-PA, Parauapebas e Pinheirense conquistaram a primeira colocação em suas respectivas chaves e, com isso, asseguraram vaga direta para as quartas de final, a terceira fase do campeonato. Ou seja, o atual mata-mata envolve somente as equipes classificadas na 2ª e 3ª colocações de cada um dos quatro grupos da primeira fase.

Apenas campeão e vice da Série B1 subirão para a elite do futebol paraense de 2024.

Confira os confrontos da segunda fase:

Jogos de Ida

15/09, 9h30 - Esmac x São Raimundo-PA - Ceju

16/09, 9h30 - União Paraense x Sport Belém - Ceju

16/09, 15h30 - Carajás x Santa Rosa - Rosenão

17/09, 9h30 - Paragominas x Canaã - Arena Verde

Jogos de Volta

20/09 - Santa Rosa x Carajás - Horário e local a serem definidos

20/09, 9h30 - Sport Belém x União Paraense - Ceju

20/09, 15h - Canaã x Paragominas - Benezão

20/09, 15h - São Raimundo-PA x Esmac - Panterão

Quartas de Final

Capitão Poço x Santa Rosa ou Carajás

Santos-PA x Sport Belém ou União Paraense

Parauapebas x Canaã ou Paragominas

Pinheirense x São Raimundo-PA ou Esmac