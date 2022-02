Disney garante transmissão da Premier League por valor bilionário

O Grupo Disney divulgou neste domingo (20) que fechou um acordo com a Premiere League e vai manter os direitos de transmissão do campeonato na América do Sul. A medida vale até o final da temporada 2024/2025. Segundo o portal Notícias da TV, a companhia pagou mais de R$ 1,5 billhão para garantir o torneio.

O grupo disputou, principalmente, com a WarnerMedia, dona da TNT Sports e do HBO Max. O valor também é 35% maior do que o pago na último acordo, que garantiu os direitos da Premier League para a Disney por três temporadas.

A Premier League também anunciou que os direitos internacionais de transmissão arrecadaram 5,3 bilhões de euros, enquanto os nacionais geraram 5,1 bilhões. Isso marcou a primeira vez que as transmissões internacionais valeram mais do que as nacionais.