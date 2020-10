Dirigentes acenam com criação de nova liga para negociar venda de direitos de TV, diz blog

A possibilidade dos clubes fazerem negociação coletiva por direitos de transmissão começou a ser cogitada. De acordo com o blog do Marcel Rizzo, do UOL, o Athletico-PR nesta retificou ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em uma resposta que, mesmo com a Lei do Mandante, é favorável à negociação coletiva para a venda de direitos de transmissão definida por uma associação privada que tende a ser criada entre os clubes. O clube enviou a resposta ao órgão em 10 de agosto que faz parte da investigação sobre um suposto monopólio nos direitos de transmissão de futebol no Brasil (o principal alvo da investigação é o Grupo Globo).

Segundo o blog, dirigentes cogitam a chance de criar uma associação que pode culminar no ressurgimento do Clube dos 13. Fundado em 1987, o grupo negociou durante mais de 20 anos coletivamente os direitos de TV no Brasil, mas foi "implodido" em 2011, em ação conjunta da CBF, da Rede Globo e de clubes como o Corinthians.

Atualmente, as negociações de direitos de torneios ocorrem individualmente ou por meio da CBF. As tratativas ainda são embrionárias e passam pelas opiniões de clubes como Flamengo e Corinthians. O movimento ainda não é unanimidade entre os cartolas.

O Athletico escreveu ao Cade que era a favor da negociação direta ou coletiva de direitos, sem participação de entidades ou administração do futebol. O clube é um dos que mais endossam a "Lei do Mandante" e já venderam os direitos de PPV a outra emissora que não o Grupo Globo, mesmo com a MP 984, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, já caducando.

O caso foi para a Justiça porque a Globo se ampara na Lei Pelé para afirmar que Athletico não pode transmitir suas partidas contra rivais com os quais a Vênus Platinada tem acordo de PPV.