Dirigente do Flamengo provoca Fred após confusão: 'Está acostumado a tomar de 7 a 1'

Após o empate em 1 a 1 na primeira partida da decisão do Carioca, o Fla-Flu no Maracanã terminou em confusão neste sábado. No túnel de acesso aos vestiários, Fred, do Fluminense, precisou ser contido por companheiros, enquanto xingava e discutia com membros da delegação do Flamengo. O diretor de relações externas Cacau Cotta era um deles, e se manifestou nas redes sociais após o ocorrido, provocando o centroavante do Tricolor.

- O rapaz está acostumado a tomar de 7 x 1 ! Aí quando empata fica histérico. Aqui vai ter que RESPEITAR . . . - publicou o dirigente, fazendo referência à participação de Fred na Copa do Mundo de 2014, com a Seleção Brasileira.

Cacau Cotta ainda curtiu publicações de torcedores em resposta ao seu post. Uma das curtidas foi na seguinte mensagem enviada por um rubro-negro:

"Ex-jogador em atividade, o Flamengo não pode ter nenhuma parceria com esse timeco de terceira divisão pelo Maracanã. Sempre estão do lado oposto do Fla em tudo e ainda pegam carona na ADM do estádio sem bancar nada, time falido!"

Após o empate em 1 a 1, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar e decidem o título do Campeonato Carioca no próximo sábado, às 21h05, no Maracanã. Antes, os dois times entram em campo pela Libertadores no meio de semana. Confira as chaves e as próximas rodadas da Copa clicando aqui!