Diretor do Botafogo revela conversa 'muito boa' na busca da renovação de Navarro: 'Esperança existe'

O Botafogo ainda dá os passos que pode na busca pela renovação com Rafael Navarro. Apesar de difícil, o clube não desistiu na busca por uma final feliz envolvendo o futuro do camisa 99, que tem contrato acabando com o Alvinegro em dezembro.

Com o tempo como inimigo, o Botafogo permanece na busca pela renovação. Como o LANCE! havia publicado, o Alvinegro fez uma nova - e talvez última - proposta. Em entrevista à "Rádio Brasil", Eduardo Freeland, diretor de futebol do Glorioso, revelou que teve uma conversa direta com o jogador e se animou com o resultado.

"O Navarro foi um cara extremamente importante. Evoluiu muito, mostrou números significativos e é um cara que tem identificação com o clube. A gente está apresentando uma última cartada. Eu mesmo tive uma conversa direta com ele que foi muito boa. A questão do mercado dificulta um pouco mais a permanência. A gente sabe que não vai ser simples, mas devemos ter o desfecho nos próximos dias e a gente espera que seja positivo. É um desafio grande até pelo momento que o clube tem e pela valorização que ele alcançou. A esperança ainda existe", afirmou.

Clubes de fora do Brasil de olho em Navarro - o Minnesota United, dos Estados Unidos, por exemplo, chegou a fazer uma proposta. O Botafogo, porém, garante que não recebeu nada e por isso mantém a chama acesa.

"Oficialmente ainda não chegou nada para gente. Os representantes dizem que sim, que existem propostas em números importantes e é isso que acaba atrapalhando (a renovação). Mas para nós não", concluiu.