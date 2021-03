Diretor da Juventus fala sobre possível saída de Cristiano Ronaldo

O Real Madrid está interessado na contratação de Cristiano Ronaldo, e rumores sobre uma possível saída do jogador da Juventus começaram a rondar o mundo da bola. Com isso, o diretor da equipe italiana, Fabio Paratici, disse que ainda conta com o português.

Em entrevista à Sky Sports Italia, Fabio Paratici, diretor da Juventus, falou sobre os rumores de uma possível saída de Cristiano Ronaldo, e descartou tal opção no momento.

- O Cristiano Ronaldo vai ser o futuro da Juventus, tenho a certeza. É um privilégio tê-lo conosco. Estamos muito satisfeitos por podermos contar com um campeão como ele - disse Fabio Paratici.

Ainda neste mês, Fabio Paratici havia falado, em outra entrevista, sobre a renovação de contrato de Cristiano Ronaldo. O vínculo do português com a Juventus se encerra em junho de 2022.

- Renovação do Ronaldo? Felizmente ele ainda está sob contrato na próxima temporada. Não está na agenda. Temos tempo. Messi e Ronaldo na Juve juntos? No momento, é improvável - falou o diretor da Juventus.