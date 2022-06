Diretor da base do Remo fala sobre reformulação da equipe feminina para o Paraense 2022

Atual campeã paraense, a equipe feminina de futebol do Remo já começou as preparações para chegar forte no Campeonato Estadual. O diretor da base do Leão, Marcelo Bentes, falou com o repórter Fábio Will sobre os novos reforços para o próximo semestre.

A partir de agora, Mercy Nunes assume o comando do time e Cássia Gouvêia é a nova preparadora física, ambos os contratados são ex-Esmac.

“A contratação do Mercy e da Cássia vem para somar. A gente precisava evoluir na parte técnica, isso não quer dizer que o Wesley [Raad] não suprisse as nossas necessidades, mas acho que a gente tem que dar uma mudança no plantel. E o clube do Remo está se preparando para ser bicampeão paraense”, afirmou o dirigente.

Hoje, o técnico e a preparadora física já comandaram o primeiro treino em campo com o time azulino. Tanto Cássia quanto Mercy fizeram parte da equipe técnica que levou a Esmac até o Campeonato Brasileiro Série A1. Além disso, ambos têm muita experiência no Parazão feminino e isso pode ser um fator positivo nessa reconstrução do Remo.

“Estamos trabalhando para que possamos ter as melhores respostas para o nosso trabalho. Temos experiência nessa competição, o que é muito importante, e vamos lutar pelos nossos objetivos no campeonato”, disse Cássia.

A partir de agora, Mercy deve analisar a equipe e ver quais são as necessidades do grupo para que as jogadoras sejam contratadas. Marcelo Bentes ainda adiantou que em breve, pelo menos 10 atletas devem chegar ao elenco.

“Está vindo jogadoras novas, a gente não pode anunciar ainda porque estamos negociando. Com certeza, o Remo vem muito forte para esse Campeonato Paraense e [para] pegar essa vaga no Brasileiro novamente. Acredito que [ele queira trabalhar] com 30 a 35 atletas, mas vou esperar o posicionamento dele. Hoje, o Mercy tem carta-branca da diretoria para contratar e para dispensar”, declarou Marcelo Bentes.

O Remo foi eliminado precocemente do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3. Agora, a preparação do time está toda direcionada ao Campeonato Paraense 2022, que deve começar no início do segundo semestre.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)