Dinamarca x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/03) pela Liga das Nações

Dinamarca x Portugal disputam hoje, quinta-feira (20/03), as quartas de final da Liga das Nações. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhagen, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dinamarca x Portugal ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos, Portugal liderou invicta o Grupo 1 da Liga A e acumulou 4 vitórias, 2 empates, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a Dinamarca terminou em 2° lugar no Grupo 4 da Liga A e somou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Dinamarca x Portugal: prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Mads Roerslev, V. Nelsson, J. Vestergaard, Victor Kristiansen; M. Hjulmand, Christian Eriksen, Nørgaard; Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg e Isaksen.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Rúben Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, J. Neves, Vitinha, Bernardo Silva (João Félix), Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

FICHA TÉCNICA

Dinamarca x Portugal

Nations League

Local: Estádio Parken, em Copenhagen, Dinamarca

Data/Horário: 20 de março de 2025, 16h45