Dinamarca x Irlanda do Norte: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (16/06) pela Eurocopa

As seleções Dinamarca x Irlanda do Norte disputam nesta sexta-feira (16/06) as eliminatórias da Eurocopa. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Dinamarca x Irlanda do Norte ao vivo?

A partida Dinamarca x Irlanda do Norte pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília)

VEJA MAIS

Como Dinamarca x Irlanda do Norte chegam para o jogo?

Dinamarca já soma uma vitória de 3 a 1 sobre Finlândia e uma derrota de 3 a 2 para Cazaquistão.

Já Irlanda do Norte venceu San Marino por 2 a 0 e perdeu para a Finlândia por 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Kjaer, Maehle, Christensen e Bah; Eriksen, Hojbjerg e Jensen; Damsgaard, Wind e Hojlund. Técnico: Kasper Hjulmand.

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Cathcart, Evans e Lewis; Brown, McNair, Bradley, Thompson e Shea Charles; Lavery e Dion Charles. Técnico: Michael O'Neil.

FICHA TÉCNICA

Dinamarca x Irlanda do Norte

Eurocopa

Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca

Data/Horário: 16 de junho de 2023, 15h45