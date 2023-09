Diante de 43 mil pessoas, Brasil vence a Bolívia e convence a torcida; veja a nota dos atletas

O Brasil venceu a Bolívia no primeiro jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Jogando em Belém do Pará, os convocados do técnico Fernando Diniz mostraram superioridade durante os 90 minutos. Foi um bom teste para o treinador, que terá na próxima semana o Peru como adversário. Confira as notas dos atletas:

23 - Ederson

- Foi pouco acionado em campo, mas cumpriu bem as orientações do técnico Fernando Diniz. Quando acionado esteve bem posicionado, evitando o gol nas poucas vezes que a Bolívia teve oportunidade. Nota 7.

2 - Danilo

- Apareceu mais na primeira etapa. Cumpriu bem a função de dar profundidade às jogadas laterais, bem como auxiliou na marcação quando a Bolívia tentava o ataque. Ajudou a neutralizar o atacante Marcelo Moreno. Nota 7,5.

3 - Marquinhos

- Não foi muito pressionado, dada a qualidade técnica duvidosa do adversário, mas mostrou certa instabilidade nos passes. Em um deles, em recuo de bola, obrigou o goleiro Ederson a jogar para a linha de fundo. Nota 6.

4 - G Magalhães (Nota 5)

- Também não foi muito exigido, dada a qualidade técnica duvidosa do adversário, fez um bom elo de ligação com o meio-campo, mas falhou na marcação quando a Bolívia avançou pela direita, marcando o único. No segundo tempo deu lugar a Ibanez. O zagueiro quase não participou da partida e não comprometeu o resultado. Nota 6.

6 - Renan Lodi (Nota 6)

- Não foi muito acionado em campo, permanecendo a maior parte do tempo na ponta esquerda, enquanto a maioria das jogadas de ataque da seleção se desenrolaram no outro lado do gramado. Acabou dando vaga para Caio Henrique, que cumpriu função burocrática em campo, não comprometendo o resultado. Nota 6.

SAIBA MAIS



5 - Casemiro

- O capitão se movimentou bastante em campo, oscilando entre o ataque e a defesa. Não fez uma partida excepcional, mas garantiu certa estabilidade no meio-campo brasileiro. Nota 7,5.

8 - Bruno Guimarães (Nota 7,5)

- Fez uma boa parede no meio-campo e trocou bons passes. Em um deles, encontrou Raphinha bem posicionado, gerando em seguida o segundo gol brasileiro. Deu lugar para Joeliton, que deu apoio no meio-campo, ajudando a invalidar as investidas da Bolívia. Nota 6,5.

10 - Neymar

- Atacante e principal nome do jogo esteve bem em campo, mas acabou perdendo uma penalidade no início da partida, que, no entanto, não comprometeu o restante do time. A redenção veio no segundo tempo, quando deixou sua marca duas vezes. Em linhas gerais, esteve bem posicionado e ajudou o time a dominar a partida. Nota 7,5.

7 - Raphinha

- Auxiliou o time na construção de jogadas no meio-campo, esteve bem entrosado com o restante do time e ainda deixou sua marca ao fazer o segundo gol do Brasil. Nota 7,5.

11 - Rodrygo (Nota 8,5)

- O atacante trabalhou bem a bola com os homens de frente, mas cometeu uma falha em reposição de bola, ainda no primeiro tempo, que quase deixa o Brasil em maus lençóis. A redenção, no entanto, veio com o primeiro gol do Brasil marcado por ele, após um bom sendo de oportunismo ao aproveitar uma sobra de bola na pequena área. Rodrygo ainda fez o segundo, deixando uma boa impressão aos torcedores paraenses. No segundo tempo saiu para a entrada de Gabriel Jesus, que entrou empolgado, correu bastante, tocou bola, mas não deixou sua marca na goleada. Nota 6,5.

9 - Richarlison (Nota 7)

- Não apresentou o bom futebol esperado, mas trabalhou em conjunto, tumultuando a defesa adversária. Teve algumas chances, mas acabou passando despercebido com o bom desempenho de Rodrygo e Raphinha. Foi substituído por Matheus Henrique, que cumpriu bem a função e ajudou o time a manter a superioridade em campo. (Nota 7)

Fernando Diniz

- O comandante brasileiro arquitetou um esquema de certa forma burocrático. Fez teste com vários atletas e impôs uma característica muito utilizada no Fluminense, com os jogadores variando posições, incluindo Neymar, que por várias vezes voltava para ajudar na marcação. Apesar do resultado elástico, o time ainda precisa melhorar bastante. Nota 7.