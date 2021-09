Destaques da Esmac são regularizadas em clube catarinense e podem jogar a Libertadores

As jogadoras paraenses Cássia Moura e Lora Soure tiveram os nomes cadastrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (29). Com isso, as atletas poderão estrear pelo novo clube, o Avaí/Kindermann, já na próxima partida.

Tanto Lora quanto Cássia pertenciam ao elenco da Esmac, clube paraense que conseguiu o acesso à elite do Campeonato Brasileiro feminino neste ano. Após o término da competição nacional, ambas as jogadoras foram emprestadas ao Avaí/Kindermann, tradicional clube catarinense no futebol feminino. O contrato prevê a possibilidade de compra ao fim do período de empréstimo, em dezembro.

Pela equipe do sul do país, as jogadoras paraense disputarão duas competições neste ano. A primeira, que começa no dia 9 de outubro, é o Campeonato Catarinense feminino. Já no dia 3 de novembro, Lora e Cássia disputarão a Copa Libertadores da América Feminina, que ocorre no Uruguai. Apenas duas equipes brasileras estão classificadas para a competição: o Kindermann e o Corinthians, atual campeão nacional.