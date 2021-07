Derrota para o Coritiba fez ex-presidente do Paysandu 'tirar onda' com o Remo na rede social

A derrota do Clube do Remo para o Coritiba-PR, pelo placar de 2 a 1 na sexta-feira (2), pela Série B do Brasileirão, manteve o clube paraense na zona de rebaixamento da competição. O revés azulino fez o ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia, usar sua conta no Twitter para “tirar onda” com o Leão Azul.

O ex-presidente bicolor brincou com a alcunha do clube paranaense, que é chamado de “Coxa” e realizou uma postagem dizendo: “Amanhã vou almoçar ‘coxa’ de frango”.

Amanhã vou almoçar “coxa” de frango. — Alberto Maia (@AlbertoMaiaf) July 3, 2021

Na publicação, alguns torcedores do Paysandu brincaram com a situação atual do Remo na Série B.