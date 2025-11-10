Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino

Deportivo Riestra x Independiente disputam hoje, segunda-feira (10/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportivo Riestra x Independiente ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente é o 13° colocado do Grupo B da segunda fase do campeonato e soma 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Deportivo Riestra é o vice-líder do mesmo grupo e acumula 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Deportivo Riestra x Independiente: prováveis escalações

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera e Alexander Díaz. Técnico: Gustavo Benítez.

Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos e Santiago Montiel. Técnico: Gustavo Quinteros.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Riestra x Independiente

Campeonato Argentino

Local: Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 19h