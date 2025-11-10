Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino Deportivo Riestra e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.11.25 18h00 Deportivo Riestra soma 15 pontos a mais que o Independiente no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @prensariestra) Deportivo Riestra x Independiente disputam hoje, segunda-feira (10/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Deportivo Riestra x Independiente ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Independiente é o 13° colocado do Grupo B da segunda fase do campeonato e soma 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Deportivo Riestra é o vice-líder do mesmo grupo e acumula 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Chapecoense x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Chapecoense e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Deportivo Riestra x Independiente: prováveis escalações Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera e Alexander Díaz. Técnico: Gustavo Benítez. Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos e Santiago Montiel. Técnico: Gustavo Quinteros. FICHA TÉCNICA Deportivo Riestra x Independiente Campeonato Argentino Local: Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 19h 