Denílson diz que Flamengo errou ao não repreender Gabigol: 'Tinha que se manifestar sim'

O ex-jogador e comentarista esportivo Denílson afirmou durante 'Jogo Aberto', da Band, nesta terça-feira, que o Flamengo errou ao não repreender o atacante Gabriel Barbosa publicamente, após ele ser flagrado durante operação policial em um cassino clandestino em São Paulo na noite de domingo.+ Confira a tabela do Campeonato Carioca

- Independentemente de ser o último dia de férias, ele hoje é a grande figura do Flamengo e tinha que ter outra postura. Multar ou não é interno, mas de repente uma nota afirmando que foi errado - afirmou o comentarista.

- Ele é a referência da garotada e não só do Flamengo, mas no Brasil. O Neymar é uma referência mundial. Ele até falou que errou em ir ao cassino, mas acho que o Flamengo tinha que se manifestar sim - concluiu.

O atacante do Flamengo Gabigol foi flagrado, na madrugada deste domingo, em um cassino clandestino em São Paulo e conduzido à delegacia por participar de um evento com mais de 200 pessoas na boate. O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) chegou ao local com a policia e registrou cenas da ação. Ele contou com exclusividade ao LANCE! como foi o trabalho dos órgãos paulistas para acabar com a aglomeração.