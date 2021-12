Dembélé surpreende ao se casar; colegas do Barcelona não foram convidados e nem sabiam da relação

O atacante do Barcelona Ousmane Dembélé, de 24 anos, surpreendeu ao se casar com uma noiva que não era conhecida pelos amigos. Segundo o jornal 'A Bola', de Portugal, o francês se casou na religião muçulmana com vertente africana. A noiva usava um hijab, o véu islâmico, assim como a família dela.

Segundo o 'AS', da Espanha, os colegas de Barcelona não foram convidados e nem sequer sabiam que o atacante namorava, pois ele nunca foi visto com a noiva. A cerimônia foi realizada com um número restrito de convidados no período de recesso de fim de ano do time catalão, que volta aos campos no dia 2 de janeiro diante do Mallorca.

O único jogador conhecido presente foi Dayot Upamecano, do Bayern de Munique, de quem Dembélé é amigo pessoal dos tempos da passagem de ambos pelas divisões de base da seleção francesa.