Defensa y Justicia x Emelec: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (8) pela Copa Sul-Americana

Defensa y Justicia x Emelec disputam hoje, terça-feira (08/08), a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, na Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Defensa y Justicia x Emelec ao vivo?

A partida entre Defensa y Justicia x Emelec poderá ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Paramount Plus.

VEJA MAIS

Como Defensa y Justicia x Emelec chegam para o jogo?

O Defensa y Justicia defende uma vantagem de um gol de diferença contra o Emelec, após ter vencido a primeira partida do confronto por 2 a 1. A equipe tem tido resultados equilibrados. Nas últimas 5 partidas, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.

Já o Emelec precisa vencer para continuar sonhando com o título da Sul-Americana. Qualquer resultado favorável com um gol de diferença leva aos pênaltis e o empate significa a eliminação do clube. A única derrota do time nas últimas cinco partidas foi para o Defensa y Justicia, acumulando outros 2 empates e 2 vitórias.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Defensa y Justicia x Emelec: prováveis escalações

Defensa y Justicia: Bologna; Sant'Anna, Malatini, Cardona, Soto; Tripichio, Lopez, Barbona; Alanis, Fernandez, Togni.

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leon, Leguizamon; Carabali; Villalba, Agron, Garcia, Cevallos, Sosa; Angulo.

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia x Emelec

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, na Argentina

Data/Horário: 08 de agosto de 2023, 21h