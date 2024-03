De virada, Manchester City bate United em casa pelo Campeonato Inglês

No clássico disputado no Etihad Stadium, o Manchester City conquistou uma virada impressionante sobre o Manchester United, vencendo por 3 a 1 na 27ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo (3). A estrela da partida foi Phil Foden, que marcou seu 18º gol na temporada.

Com essa vitória, o City atingiu 62 pontos, ficando apenas um ponto atrás do líder Liverpool, que venceu o Nottingham Forest por 1 a 0 na rodada. A caça pelo título continua acirrada, enquanto o Arsenal, com 58 pontos, busca superar o Liverpool na tabela em seu jogo contra o lanterna Sheffield United na segunda-feira (4/3). Já o Manchester United permanece estacionado em sexto lugar, com 44 pontos, distante da briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Manchester City dominou o primeiro tempo, com 18 finalizações, mas o United abriu o placar com um golaço de Rashford aos sete minutos. Após o gol, o City intensificou a pressão, mantendo 71% de posse de bola e criando várias oportunidades, notavelmente com De Bruyne e Haaland, mas a rede teimava em não balançar. O United foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o United não resistiu à pressão avassaladora do City. Aos dez minutos, Foden recebeu na intermediária, driblou Evans e acertou um chute certeiro de longa distância, empatando o jogo. O dia continuava sendo de Foden, que aos 34 minutos fez o gol da virada ao tabelar com Julián Álvarez e finalizar cruzado, superando Onana.

Com a partida sob controle, o City não teve dificuldades para marcar o terceiro gol. Amrabat saiu jogando, se atrapalhou, e deixou a bola nos pés de Haaland. O atacante, mesmo sem grande atuação, decretou a vitória para o Manchester City.

Ainda no domingo, o Bournemouth (13º) derrotou o Burnley (19º) por 2 a 0 no Turf Moor, afundando ainda mais o clube visitante na zona de rebaixamento.