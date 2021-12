De um rival para outro: relembre 'travessias' marcantes da dupla Re-Pa nas últimas temporadas

O Paysandu anunciou, nesta quinta-feira (9), o zagueiro Marcão, ex-Remo, como novo reforço para a temporada de 2022. A contratação foi mais uma "travessia" envolvendo os grandes rivais. Na semana passada, o Papão acertou contrato com o meia Dioguinho, revelação azulina no último Parazão.

Em meio às contratações recentes envolvendo os rivais e especulações em torno de possíveis transferências entre as equipes, a equipe de O Liberal relembra outras "travessias" envolvendo as duas maiores torcidas do estado. Veja:

Dioguinho

Dioguinho possui contrato com o Remo até 2022 (Cristino Martins / O Liberal)

No dia 1º de dezembro, o Paysandu anunciou a contratação de Dioguinho como o primeiro reforço da temporada de 2022. O jogador havia feito sucesso no Remo nas temporadas de 2020 e 2021. Pela camisa azulina, Dioguinho conquistou o acesso à Série B e disputou o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil e a Segundona deste ano. No entanto, foi dispensado pelo Leão após casos de indisciplina.

Lucas Siqueira

Volante Lucas Siqueira (atrás do jogador do Vasco) hoje atua no Remo (Divulgação / Vasco)

O volante Lucas Siqueira chegou ao Baenão em julho de 2020 e foi fundamental na conquista do acesso à Série B do ano passado. Em 2021, participou de jogos da Segundona, Copa do Brasil, Parazão e Copa Verde. Lucas já havia defendido as cores do Paysandu em 2016. Na ocasião, o volante ajudou o clube a se manter na Segunda Divisão daquele ano.

Márcio Fernandes

Márcio Fernandes na época em que treinava o Remo (Cristino Martins / O Liberal)

A lista de "travessias" não conta somente com jogadores. Neste mês o Papão anunciou a contratação do técnico Márcio Fernandes para a próxima temporada. O treinador já havia comandado o Remo, em 2019. Pelo Leão, Márcio venceu o Parazão daquele ano, mas não conseguiu classificar o Remo para a segunda fase da Série C.

Marcos Júnior

Marcos Júnior teve uma curta passagem pela Curuzu, em 2018 (Jorge Luiz/Paysandu)

Vindo do Vasco, Marcos Júnior foi contratado pelo Remo durante a Série B deste ano e fez parte do elenco rebaixado à Série C no final da temporada. Esse, inclusive, é o segundo rebaixamento do jogador por clubes paraenses. Em 2018, quando defendeu o Paysandu, Marcos Júnior também foi rebaixado à Terceirona no final da temporada.

Renan Gorne

Renan Gorne quando jogava pelo Paysandu (Fernando Torres / Paysandu)

Renan Gorne chegou a Belém com fama de artilheiro e com potencial de crescimento durante a temporada. No entanto, a história foi bem diferente, tanto no Remo, quanto no Paysandu. Pelo Papão, em 2018, Gorne chegou como revelação da base do Botafogo, mas atuou em apenas 10 partidas com a camisa bicolor e marcou um gol. Pelo Remo, os números foram melhores, mas longe de convencer. Em 2021, foram 44 partidas com a camisa azulina e 9 gols marcados.

Tcharlles

Tcharles jogando um clássico Re-Pa pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

Destaque no Remo na campanha de acesso à Série B em 2020, Tcharlles chegou ao Paysandu em 2021 com a promessa de "acertar" o ataque bicolor. No entanto, a história na Curuzu foi bem diferente. Com a camisa bicolor, o atacante fez apenas quatro partidas e marcou somente um gol.

Uchôa

Uchôa está a caminho do Baenão (Jorge Luís / Paysandu)

Talvez esta seja a travessia mais "emblemática" da lista. Durante duas temporadas, Uchôa foi um dos destaques do Paysandu na Série C. No entanto, no dia 1º de fevereiro, o jogador acertou a transferência para o maior rival, o Remo. Com a camisa azulina, Uchôa foi titular durante toda a temporada. O jogador atuou no Parazão, Copa do Brasil, Série B e Copa Verde, atuando em 47 jogos e marcando 3 gols.