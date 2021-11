De olho no Parazão 2022, Tapajós contrata lateral ex-Remo e com passagem no futebol carioca

O Campeonato Paraense de futebol profissional 2022 terá início somente na última semana de janeiro, mas o Tapajós segue contratando. Depois de anunciar a chegada do técnico Robson Melo para iniciar a temporada, o Boto fechou a contratação do lateral-esquerdo Jackinha, de 30 anos, ex-Remo.

Jackinha é bastante rodado no futebol paraense, já atuou pelo Vila Rica, Independente e Tucuruí, São Raimundo, Castanhal, incluindo o próprio Tapajós. Jogou pelo Remo na temporada 2017 disputando o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil Série C pelo Leão Azul. Fora do Pará defendeu as cores do Campinense-PB, Atlético-PB, ASA-AL, Globo-RN, Cabofriense-RJ e América-RJ. Seu último clube foi o São Francisco de Santarém, onde participou da Segundinha.

O Tapajós está na elite do futebol paraense e até o momento é o único representante da cidade de Santarém na competição. O outro clube que pode representar Santarém é o Amazônia, que está na semifinal da Segundinha, porém, manda seus jogos no CT da Desportiva nesta competição.