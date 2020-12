De La Liga a campeonatos na Jordânia: saiba onde assistir aos jogos do último dia de 2020

O ano de 2020 está acabando, mas a bola não para de rolar pelo mundo afora. Nesta quinta-feira, La Liga abre espaço para um clássico que rende muita expectativa quanto aos rumos de La Liga. No "Dérbi Basco", que acontecerá às 10h (de Brasília), o Real Sociedad encara o rival Athletic Bilbao no Estádio San Mamés em jogo válido pela décima-sexta rodada e tenta se consolidar como "sensação" da competição.

A equipe está atualmente na terceira colocação, com 26 pontos em 16 jogos (um de seus jogos foi adiantado: a derrota por 2 a 1 para o Barcelona, pela décima-nona rodada). "Los Leones", por sua vez, tentam evoluir após o início oscilante: a equipe está com 18 pontos em 15 partidas.

A décima-sexta rodada do Campeonato Espanhol fecha com a luta contra o rebaixamento. Em busca de sair da lanterna, o Osasuna, com 12 pontos, recebe no Reyno de Navarra o Alavés, que atualmente está com 17 pontos, a partir das 12h15 (de Brasília).

O dia 31 de dezembro ainda reserva a transmissão de competições curiosas para torcedor do Brasil. Pela Segunda Divisão da Jordânia (Jordan First Division), o Al-Jalil enfrenta o Al-Arabi, enquanto o Ittihad Al Rahmta encara o Blama. Ambos os confrontos ocorrem às 9h (de Brasília)

A Liga Feminina da Jordânia também terá duas partidas. O Shabab Al-Ordon mede forças com o Al Isteklal às 10h (de Brasília). Já a partir das 13h (de Brasília), o Amman enfrenta o Al Orthothoksi.

CONFIRA OS CONFRONTOS DO DIA E A PROGRAMAÇÃO*:ESPANHOL10h - Athletic Bilbao x Real SociedadTransmissão: ESPN Brasil

12h15 - Osasuna x AlavésTransmissão: Fox Sports

SEGUNDA DIVISÃO DA JORDÂNIA9h - Al-Jalil x Al-Arabi9h - Ittihad Al Rahmta x Blama

Transmissão: ambos serão exibidos no aplicativo My Cujoo

JORDAN WOMEN'S PRO LEAGUE (LIGA FEMININA DA JORDÂNIA)

10h - Shabab Al-Ordon x Al Isteklal13h - Amman enfrenta o Al Orthothoksi

Transmissão: ambas as partidas serão exibidas no aplicativo MyCujoo

*Horários de Brasília