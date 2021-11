Datas e congresso técnico: Parazão 2022 terá tabela divulgada no dia 27 de novembro

O Parazão 2022 já está na reta final de planejamento pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O campeonato terá 16 datas disponíveis para a disputa e irá durar menos de três meses, com início no dia 26 de janeiro e término no dia 3 de abril. A tabela da competição já está sendo ajustada e será lançada no dia 27 de novembro. A informação foi confirmada pelo diretor de competições da FPF, Del Filho.

O dirigente esteve na reunião organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde foi apresentado o calendário do futebol brasileiro. Del representou a FPF e afirmou que falta pouco para a divulgação da tabela do Parazão 2022.

“Nosso planejamento já previa iniciar o Campeonato Paraense nesta data e só veio a convergir, após a reunião da CBF, com as datas apresentadas pela instituição. Já demos inicio ao planejamento e estamos organizando o congresso técnico possivelmente para o dia 22 deste mês, precisamos apenas conhecer os finalistas da Série B do estadual, para divulgarmos a tabela no dia 27, com dois meses de antecedência, como está previsto no estatuto do torcedor”, disse, Del Filho.

Diferente de 2020 e 2021, quando foi disputado sem a presença de torcedores, o Parazão 2022 promete com a volta do público as arquibancadas, além da rivalidade tradicional. Os clubes participantes da elite do Campeonato Paraense são: Paysandu, Tuna, Remo, Castanhal, Itupiranga, Águia de Marabá, Independente, Bragantino, Paragominas e Tapajós, mais os dois que subirão da Segundinha.