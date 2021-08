Data Fifa faz CBF alterar calendário das quartas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou a alteração no calendário das partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A entidade mudou o planejamento para que times que tiveram jogadores convocados para a Data FIFA não sejam prejudicados com os desfalques, conforme acertado com os clubes.

Cinco atletas que atuam no Brasil foram selecionados por Tite para disputar as Eliminatórias da Copa de 2022. São eles: Guilherme Arana, Daniel Alves, Éverton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Weverton. Desta forma, os duelos do Atlético-MG, São Paulo e Flamengo foram adiados. O Palmeiras, do goleiro Weverton, já está eliminado da competição.

A Data Fifa ocorrerá entre os dias 30 de agosto de 9 de setembro. Assim, os jogos de ida, marcados para os dias 25 e 26 deste mês, permanecem nos dias inicialmente agendados.

Veja como ficou o calendário das quartas de final da Copa do Brasil



IDA



Athletico-PR x Santos - 25/08, às 19h, na Arena da Baixada

Grêmio x Flamengo - 25/08, às 21h30, na Arena do Grêmio

São Paulo x Fortaleza - 25/08, às 21h30, no Morumbi

Fluminense x Atlético-MG - 26/08, às 21h30, no Estádio Nilton Santos

VOLTA



Santos x Athletico-PR - 14/09, às 21h30, na Vila Belmiro

Flamengo x Grêmio - 15/09, às 21h30, no Maracanã

Fortaleza x São Paulo - 15/09, às 21h30, na Arena Castelão

Atlético-MG x Fluminense - 16/09, às 21h30, no Mineirão