Daniel Alves é notificado pelo São Paulo, que ainda avalia ação judicial contra o jogador

A diretoria do São Paulo notificou o lateral Daniel Alves, hoje jogador do Barcelona, devido à críticas feitas ao clube em um documento da Fifa. A cúpula do tricolor ainda estaria dividida e ainda avaliando se entra ou não na Justiça contra o ex-camisa 10 da equipe por quebra de uma cláusula no contrato.

Apesar do entendimento de que Daniel Alves descumpriu o acordo, parte da diretoria são-paulina não quer acionar a Justiça pelo entendimento de que o ato geraria um desgaste desnecessário. O presidente Julio Casares teria sido aconselhado pelo departamento jurídico de que a entrevista não seria suficiente para mudar algo no acordo entre as partes, que gira em torno de R$ 23 milhões, segundo o balanço financeiro do clube.

Daniel Alves fatura R$ 472 mil por mês do Tricolor. As prestações pela rescisão contratual serão pagas por cinco anos. O jogador foi anunciado no dia 1º de agosto de 2019 pelo São Paulo. Pouco mais de dois anos depois, em setembro de 2021, as partes anunciaram o distrato. Dois meses depois, ele foi apresentado no Barcelona.