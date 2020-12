Daniel Alves e Emerson Sheik entram na onda e irão organizar festas de fim de ano

Além de Neymar e Gabigol que irão realizar suas festas de fim de ano, outros dois nomes conhecidos do meio do futebol entraram na onda e aderiram a ideia, mesmo durante a pandemia do Covid-19. De acordo com o jornalista Leo Dias, o ex-jogador Emerson Sheik e o meia Daniel Alves, do São Paulo, também irão realizar suas comemorações com amigos.

Camisa 10 do São Paulo, Daniel Alves irá promover uma fest aparticular para seus convidados numa mansão localizada em Barra de São Miguel, em Alagoas. Um fato interessante é que um evento está sendo realizado na Praia do Gunga, próximo da mansão do atleta, e está recebendo bastante reclamações nas redes sociais.

Enquanto isso, Emerson Sheik, ex-jogador e comentarista esportivo no SBT, irá realizar uma festa pra convidados em Mangaratiba, mesmo local da festa de Neymar, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O local será uma casa de grandes proporções, que foi adquirida recentemente pelo ídolo corintiano.