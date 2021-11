Cuéllar convoca colombianos a torcerem pelo Flamengo na final da Libertadores

Pelas redes sociais, a Conmebol divulgou um vídeo em que Cuéllar, ex-jogador do Flamengo, convoca os colombianos a torcerem pelo Rubro-Negro contra o Palmeiras na final da Libertadores. O volante ainda lembrou com orgulho a passagem pelo clube da Gávea e exaltou a energia da Nação no estádio.

Assista

- Olá, sou Gustavo Cuelllar e gostaria de convidar todos os torcedores de futebol da Colômbia para acompanhar a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E, obviamente, levar muita força e muita energia positiva ao Flamengo para que conquiste o título. É uma instituição e uma torcida maravilhosa pela qual tive a oportunidade de passar e sentir o carinho de todos os torcedores. Me sinto muito orgulhoso pela linda história que tive lá - disse Cuellar.

- Cada partida era uma história nova porque era incrível a forma como os torcedores do Flamengo nos apoiavam. Eram 60, 65 mil pessoas em cada partida. Então, era algo muito lindo de ver e de sentir dentro de campo. Me sinto muito contente por ter passado por essa instituição, desejo muita sorte, muito êxito e, que Deus queira, conquistar novo título. Força, mengão, tamo junto - completou.

PASSAGEM

Cuéllar chegou ao Flamengo em um ano no qual a promessa era de um clube mais agressivo no mercado. O colombiano, vale lembrar, foi o nono jogador a ser contratado no início de 2016, quando Muricy Ramalho assumiu o comando técnico da equipe.

Dessa forma, o Flamengo desembolsou cerca de R$ 8 milhões pelo negócio, adquirindo 70% dos direitos econômicos do volante - o restante ficou com o Deportivo Cali, da Colômbia.

No início da carreira pelo Fla, Cuéllar oscilou um pouco e viu Márcio Araújo ganhar a titularidade do time. Entretanto, tudo mudou em 2017 com a chegada do técnico Reinaldo Rueda, que apostou no compatriota.

Inclusive, mesmo após a saída de Rueda, Cuéllar passou a ser titular absoluto e um dos nomes mais ovacionados antes das partidas no Maracanã. Assim, a sua regularidade o acompanhou durante toda a temporada 2018.

Posteriormente, o Flamengo recebeu diversas sondagens e, ciente da vontade do volante e de seu estafe em ouvir propostas do exterior, marcou reuniões no Ninho do Urubu para que os interesses se encontrassem num ponto comum.

Ao retornar da Copa América de 2019, Cuéllar percebeu que não era mais absoluto sob o comando de Jorge Jesus, como foi anteriormente. Ele, inclusive, chegou a ficar afastado de um jogo, voltou, mas acabou sendo negociado junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita.