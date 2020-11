Cuca é diagnosticado com Covid-19 e desfalcará o Santos

Cuca foi diagnosticado com Covid-19. O técnico do Santos apresentou um quadro de mal-estar e dor de cabeça durante o treinamento deste sábado (07), véspera do duelo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (08), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20a rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador foi encaminhado para o hospital Beneficência Portuguesa, próximo ao CT Rei Pelé, onde foi submetido a exames clínicos, tomografia e um novo teste de Covid-19. O quadro do profissional é estável.

Ainda assim, o comandante santista foi encaminhado para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde ficará em observação e isolamento. Há uma certa preocupação médica por conta da recente cirurgia cardíaca que Cuca foi submetido, no fim de 2018. Na ocasião, o técnico até deixou o Peixe ao encerramento da temporada para cuidar da sua saúde.

Cuquinha será o comandante do Peixe no duelo entre Peixe e Massa Bruta. Pela 14a rodada já havia sido o auxiliar que ficou no banco de reservas no empate em 1 a 1 do Alvinegro Praiano contra o Corinthians, na Neo Química Arena, quando Cuca estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do "fiel escudeiro" do treinador santista, Eudes Pedro, Serginho Chulapa e Marcelo Fernandes também formam o grupo de auxiliares técnicos do Alvinegro, os dois últimos integram a comissão efetiva.