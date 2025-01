Cruzeiro x Real Brasília: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/01) pela Copinha

Cruzeiro x Real Brasília disputam hoje, quinta-feira (02/01), a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo ocorre às 18h (horário de Brasília), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Real Brasília ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição da Copinha, o Cruzeiro liderou o Grupo 28 com 2 vitórias e 1 derrota. Depois, o time venceu Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo. A equipe então perdeu para o Corinthians na final.

A última Copinha do Real Brasília foi a de 2022. Nessa, o time ficou na vice-liderança do Grupo 32 com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Depois, o time perdeu para Canaã por 2 a 1.

Cruzeiro x Real Brasília: prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio Costa, Dorival, Pedrão, Kauã Prates, Murilo Rhikman, Italo, Jhosefer, Gui Meira, José, Kenji, Tevis. Técnico: Luciano Dias.

Real Brasília: Mateus Linhares, João Lucas, Adrian, João Carvalho, Patcholla, Iury, Thiago Corazza, Paulo Victor, Juan Rocha, Thiago Augusto, Arthur Gabriel. Técnico: Victor Hugo.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Real Brasília

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

Data/Horário: 02 de janeiro de 2025, 18h